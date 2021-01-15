Петербуржцев начнут массово прививать от коронавируса в феврале

Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, сообщил, что массовая вакцинация петербуржцев от коронавирусной инфекции начнется в феврале.

Лисовец отметил, что вакцинация возможна только в следующем месяце, потому что до конца месяца в Северную столицу завезут около 80 тысяч доз вакцины «Спутник V». Также к февралю будут готовы инструменты для записи на прививку. Записаться можно будет через сайт госуслуг.

Глава ведомства также отметил, что многие петербуржцы уже могут получить вакцину: педагоги, медработники, работники спецслужб и люди старше 60 лет.