В Выборге задержали группу лиц, которые пытались убить троих мужчин

Хулиганы, покушавшиеся на убийство троих мужчин в Выборге, были задержаны правоохранителями.

Данная информация была предоставлена в региональным управлении СК России. Согласно версии сотрудников правоохранительных органов, в декабре 2020 года злоумышленники совершили нападение на троих мужчин. После того, как потерпевшие попытались скрыться на автомобиле, злоумышленники их догнали. Один из мужчин получил ножевое ранение в живот, второй был 4 ранен травматическим оружием, третьему удалось скрыться после того, как нападавшие избили его, повалив на землю.

Злоумышленников задержали. В результате обыска в их квартирах было найдено более 20 пистолетов, автоматов и другого оружия. Кроме того, в их квартирах обнаружили наркотики.