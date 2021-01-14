Депутат ЗакСа Михаил Амосов привился от COVID-19 и получил положительный результат на инфекцию

Михаил Амосов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, получил положительный результат в тестировании на коронавирус. При этом шестого января он прошёл первый этап вакцинации "Спутник V" против коронавирусной инфекции.

В социальной сети Facebook на своей странице он сообщил, что после прививания в первые два дня побочные эффекты отсутствовали. Далее, по словам Михаила Амосова, он потерял бдительность - два раза прогулялся и сходил в гости.

Третий день после прививания у него начался с насморка и сопровождалось это болью в горле. После обнаружения симптоматики ОРВИ депутат прошёл тестирование на COVID-19.

Михаил Амосов сделал предположение о том, что заражение могло случиться еще до вакцинации. Также положительный результат тестирования получила и жена Амосова. Сообщается, что супруги находятся в удовлетворительном состоянии.