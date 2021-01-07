В Санкт-Петербурге военные будут уничтожать коронавирус

Министерство обороны Российской Федерации в 2021 году официально примет активное участие в уничтожении коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для этого генерал-полковник Александр Журавлев, командующий войсками Западного военного округа, займётся направлением в Ленинградскую область военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

По официальному распоряжению генерал-полковника Александр Журавлев военные командования будут заниматься особенной обработкой объектов в сфере социальной инфраструктуры.

Поэтому местным жителям не нужно испытывать удивление и панику в случае, если они заметят военнослужащих в костюмах индивидуальной защиты. Военные силы министерства обороны будут заниматься дезинфекцией зданий административного назначения, а также остановки для общественного транспорта, предприятий оборонной-промышленной категории, амбулаторные помещения городских поликлиник и машины скорой медицинской помощи.