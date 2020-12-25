Медики внесли в федеральный регистр 4158 заболевших COVID-19, официальная статистика - 3751

Медицинские работники внесли в федеральный реестр людей, у которых подтверждён положительный статус коронавирусной инфекции изменения. На 25 декабря врачи внесли в общую статистику ещё 4158 человек, однако, по данным официальной статистики, в городе стабильно 3751 пациентов.

Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19 сообщил, что, сравнивая прошлую и нынешнюю неделю, можно отметить снижение. Так, например, на прошлой неделе 18 декабря в Санкт-Петербурге было насчитано 4636 пациентов с коронавирусом, снижение было отмечено на 10,3 %, однако, за это же время, возросло число пациентов, которые проходят лечение в стационарах.