За сутки в Петербурге от коронавируса умерло 83 человека

Согласно статистике оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге было зафиксировано 83 человеческих смертей от коронавирусной инфекции. Во всей стране за сутки умерло 559 человек.

В антирейтине по умершим за сутки от коронавируса Петербург продолжает занимать первое место. На втором месте по количеству смертей находится Москва, в которой зафиксировали 75 летальных исходов.

За прошедшие 24 часа в Ленинградской области не было зафиксировано смертей от COVID-19. За все время пандемии в области зафиксировано 164 летальных исходов.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.Ру, в Северной столице за минувшие сутки выявили 3 761 случай заражения коронавирусом.