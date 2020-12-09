Google опубликовала наиболее популярные запросы россиян в Сети

Согласно данным, предоставленным Google, жители России чаще всего ищут в Сети информацию, связанную с пандемией COVID-19. Так, россиян интересует как самостоятельно сшить маску или сделать дезинфицирующее средство.

Кроме того, наиболее популярными в этом году стали запросы о посадке картошки, получении пропуска, о бирже труда и возвращении обоняния. В список слов, которые граждане чаще всего узнавали при помощи Google вошли пандемия, коронавирус, деноминация, Гражданская война, Конституция.

Самыми популярными фильмами, которые искали в Сети россияне, стали «Холоп», «Довод», «Лед 2» и другие. Наиболее активное обсуждение вызвали в Сети события в Белоруссии, поправки в Конституцию РФ, выборы в Соединенных Штатах, коронавирус и бой Хабиба Нурмагомедова.