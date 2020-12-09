Известный ресторатор Петербурга заявил, что ограничения для бизнеса, вводимые из-за пандемии, неприемлемы

Арам Мнацаканов, ресторатор Петербурга, заявил, что реакция бизнесов на вводимые из-за пандемии коронавируса ограничения, может быть абсолютно разной. Он напомнил о сложившемся объединении предпринимателей, протестующих против принятых мер.

По словам ресторатора, принятые решения абсолютно неприемлемы. Мнацаканов считает, что власть и бизнесмены могут найти компромисс.

Сообщается, что губернатору Северной столицы Александру Беглову поступило обращение от Арама Мнацаканова в социальной сети «Вконтакте». Ресторатор обратился к губернатору с просьбой лично обсудить ситуацию с ограничениями.

Он написал, что, осознавая всю сложность ситуации, он все же считает, что можно найти способ и сохранить безопасность и поддерживать развитие бизнеса в индустрии гостеприимства.