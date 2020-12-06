Число сверхраспространителей коронавируса в России растет

По словам доктора медицинских наук, ведущего телеканала «Доктор» Николая Дурманова, люди, не имеющие симптомов заболевания или с очень слабыми симптомами, являются «сверхраспространителями» коронавирусной инфекции. Об этом Дурманов сообщил в интервью радио Sputnik.

Врач отметил, что данное явление – очень коварно, так как, не имея симптомов заболевания, человек, зараженный коронавирусной инфекцией, может выглядеть абсолютно здоровым, однако, при этом распространять большое количество вируса.

По словам врача, в сложившейся ситуации крайне необходимо соблюдать меры предосторожности и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Напомним, за весь период пандемии в России коронавирусом заболел 2 431 731 человек, 1 916 396 пациентов выздоровели, умерло 42 684 человека.