Решение суда о деятельности Ледового дворца не устроило чиновников

Суд разрешил Ледовому дворцу продолжать свою деятельность после скандала с концертом Басты, на котором не соблюдались противоэпидемиологические меры. Решение суда не устроило ни чиновников, ни Роспотребнадзор.

Смольный планирует оспорить решение суда.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что 27 и 28 декабря в Ледовом дворце в Петербурге прошли концерты Басты, на котором 12 тысяч фанатов находились без медицинских масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию. Ситуация вызвала общественный резонанс и дошла до Роспотребнадзора. После этого решался вопрос о закрытии ледовой арены на 3 месяца.