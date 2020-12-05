Петербургские цервки не хотят вводить ограничительные меры

Сегодня, 5 декабря, епископ Зеленоградский Савва, замуправляющего делами Московской патриархии, сообщил, что считает ограничение числа людей на богослужениях в Петербурге неуместным и не соответствующим эпидемиологической обстановке.

По мнению епископа, сейчас система здравоохранения уже успешно справляется с ковидными больными и такого, как весной, уже не будет. Он также отметил, что принятые тогда ограничительные меры вызвали смущение и сомнение прихожан. Зеленоградский Савва выразил несогласие в связи со словами вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина о необходимом сокращении числа участников публичных мероприятий до 50 человек, в числе которых находятся богослужения.

Ранее представители РПЦ заявляли, что люди встретят Рождество в любой эпидобстановке, а церкви не могут закрыть, пока в стране не введен режим ЧС. Введенные меры безопасности, как то обязательное ношение масок и перчаток в храмах, а также введения порядка исповедей они сочли беспрецедентными.