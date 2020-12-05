В Петербурге создали тест-систему для секвенирования полного генома коронавируса

Сегодня, 5 декабря, стало известно, что петербургская компания Parseq Lab совместно с ФГБУ «НИИ гриппа им А.А. Смородинцева» Минздрава России представила инновационную разработку — первую в России тест-систему для секвенирования полного генома коронавируса SARS-Cov-2.

Новая тест-система позволит наблюдать за изменениями генома вируса и вовремя реагировать на них, создавая вакцины. Известно, что в разработку было инвестировано около 12 миллионов рублей. До конца 2020 года специалисты обещают расшифровать до 700 полных геномов.

Все отечественные исследования геномов SARS-Cov-2 проводятся в рамках Российского консорциума по секвенированию геномов коронавируса: данные собираются по 36 регионам и передаются в международную базу данных EpiCov GISAID. Самый популярный протокол секвенирования — зарубежный ARTIC Network, но заграничный реагент тормозит исследования из-за долгих поставок. Кроме скорости, российская тест-система имеет ряд другим преимуществ. Предполагается, что он поможет добиться более равномерного покрытия генома и проанализировать больше образцов.

Напоминаем, что пик пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге ожидают в начале февраля 2021 года.