В Санкт-Петербурге продолжат коронавирусные выплаты социальным работникам

Социальным работникам, которые оказывают помощь и услуги людям больным коронавирусной инфекцией, продлят стимулирующие коронавирусные выплаты.Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Пресс-служба проинформировала, что губернатор города Санкт-Петербург Александр Беглов подписал соответствующее постановление о продлении данных выплат. По подписанному постановлению социальные работники будут обеспечены выплатами за период прошлого месяца до 15 ноября 2020 года.

Финансирование социальных работников осуществляется в рамках межбюджетного трансфера, в котором из резервного фонда правительства Российской Федерации, были предоставлены средства Северной столице. Всего было бюджет на стимулирующие выплаты составил 84 миллиона 584 тысячи рублей.

По информации Смольного, 2 тысячи 811 социальных работников получили уже выплаты в период с месяца апреля по октябрь.