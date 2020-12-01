Пресс-секретарь петербургского метро опровергла новость о сокращении числа поездов

В СМИ 1 декабря появилась информация о сокращении числа поездов в петербургском метрополитене, а также увеличении интервалов между поездами. Однако в метрополитене города опровергли эту информацию.

В СМИ говорилось о сокращении на 10% числа поездов в метро, и якобы на данный момент в поземке находится в 185 поездов. Также сообщалось, что интервалы движения могут увеличить до 5 минут.

Юлия Шавель, пресс-секретарь Петербургского метрополитена, заявила, что информация, преподносимая СМИ, не соответствует действительности. Также пресс-секретарь добавила, что все изменения находятся на официальном сайте метрополитена.