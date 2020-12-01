В Петербурге и области полицейские обыскали около 13 адресов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области Сотрудники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области во вторник, 1 декабря, провели обыски в 13 адресах.

Мероприятия по обыскам проводились из-за уголовного дела о мошенничестве с землей.

Помимо домов, обыски прошли в офисе ДНП «Памир», находящийся во Всеволожском районе Леноласти.

Также полицейские проводили обыски в Сертолово и Бургах.

По словам следствия, в регионе уже 10 лет работает схема раздела земельных участков, владельцы которых продают их по высоким ценам, в разы отличающиеся от начальной.