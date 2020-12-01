Сезон разводки мостов закрыт

Сегодня завершение сезона разводки мостов. Город подводит итоги. Навигация началась весной, 10 апреля и была завершена 30 ноября, что касается разведения мостов, то их начали разводить с 20 апреля и завершили своё функционирование ещё 15 ноября.

Около 2,3 тысяч раз за всё время были разведены мосты, с апреля по ноябрь около 2,9 тысяч судов прошли по Неве.

Алексей Гончаров, зампред Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, и зампред Комитета по развитию транспортной инфраструктуры ,директор СПб ГБУ «Мостотрест», провели обсуждение планов на следующий сезон, а также подвели итоги этого межнавигационного периода.

За это время были отремонтированы некоторые мосты, в их число вошли такие мосты, как Литейный, Колтушский, Каменноостровский и другие. А также был завершён капитальный ремонт на набережной канала Грибоедова, Торговом мосту, Камышинском мосту, мосту Красный Судостроитель и на мосту Волхонского шоссе.