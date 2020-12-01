Александр Беглов раскритиковал несоблюдение масочного режима

Александр Беглов, губернатор города Сантк-Петербург, в ходе объезда новых объектов здравоохранения дал комментарии по ситуации с пандемией коронавируса в городе.

Губернатор города отметил, что в больницах и стационарах наблюдается перегруз работы, так как нагрузка на врачей поликлиники увеличилась в 50 раз. Город никогда не работал в таком режиме. Он также сделал небольшое обращение к жителям и гостям города, а также отдельно к бизнесу. Губернатор заявил, что город делает всё возможное, что находится в его силах, для продолжения работы бизнеса, однако, нужно соблюдение правил. Беглов также добавил, что сейчас нужно научиться жить в подобных условиях.

Также глава города прокомментировал развлекательные мероприятия. Власти будут отменять и закрывать различные шоу, если люди не будут соблюдать правила индивидуальной защиты в условиях пандемии. Так уже стало известно, что деятельность развлекательных мероприятий в Ледовом дворце приостановлена. Заморозка продлится до февраля, из-за чего часть программ была перенесена на следующий год.