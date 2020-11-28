Петербург сбавляет обороты по числу заболевших коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба, коронавирусная инфекция в Санкт-Петербурге понемногу снижает обороты. Однако город продолжает бить анти-рекорды по числу заболевших за сутки.

За последние сутки в России выявили более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом.

До сих пор лидирует по количеству заболевших за сутки Москва — 7 320 заболевших. На втором месте остается Петербург — 3 695 инфицированных.

Кроме того, оперативный штаб сообщает, что за сутки в Петербурге около 40 тысяч жителей Северной столицы обследовались на COVID-19. За все время пандемии в регионе выявлено 118 тысяч 515 заболеваний коронавирусом.