В 2021 году в России проведут массовую вакцинацию от коронавируса

Препарат «Эпиваккорона», предназначенный для вакцинации от коронавирусной инфекции, поступит в гражданский оборот уже 10 декабря.

О начале массовой вакцинации жителей России от коронавируса сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Роспотребнадзора Александр Рыжиков. Сообщается, что все желающие смогут приобрести препарат «Эпиваккорона» в начале следующего года.

Напомним, отечественной вакцине от коронавирусной инфекции было присвоено регистрационное удостоверение 14 октября. Вакцина была проверена на эффективность. Согласно результатам проверки препарата, он способен защитить людей от заражения коронавирусной инфекцией.