Из-за коронавируса выручка петербургских театров в ноябре упала на 70%

В Санкт-Петербурге, в 2020 году с начала сезона, который стартовал позже, у театров снизилась выручка на 60%.

Городские театры возобновили работу лишь 12 сентября. Согласно статистике эквайрингового бизнеса ВТБ, в итоге за прошедшие 2,5 месяца их выручка упала на 60% и составила 340 млн рублей. В ноябре выручка упала на 70%.

Кроме того, выручка кинотеатров снизилась на 20%, а музеев — на 35%.

Данное падение объясняют тем, что петербуржцы из-за ограничений стали реже посещать места большого скопления людей из-за введения новых ограничений в городе.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что с 23 ноября в Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения.