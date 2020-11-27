В Петербурге начали выдавать бесплатные лекарства от COVID-19

Сейчас в Санкт-Петербурге приступили к бесплатной выдаче лекарств от коронавирусной инфекции. Препараты выдают всем больным, а также тем, кто лечится дома с подозрением на «ковид». Препараты будут доставлять по квартирам врачи. Городу на эти цели выделено 200 миллионов рублей.

«Это беспрецедентная мера. Государство идет на такой шаг из-за сложной эпидемической ситуации», — заявил Александр Беглов. Также губернатор Петербурга отметил, что на данный момент больше больных находится дома, а не в стационарах. Поэтому выдача бесплатных лекарств поможет снизить рост заболеваемости в городе.

Пресс-служба губернатора Петербурга сообщает, что лекарства будут выдаваться всем, даже тем, у кого короновирус не подтвердился. Однако медикаменты смогут выдавать только больным старше 18 лет.