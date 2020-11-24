Из-за COVID-19 школьники будут проходить аттестацию удаленно

В связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, учащихся всех школ города переводят на дистанционный формат обучения. Тут же возник вопрос, о том, как проводить промежуточную аттестацию у школьников.

Как сообщает комитет по образованию Петербурга, промежуточная аттестация учащихся пройдет в дистанционном формате.

Также в комитете отметили, что формат текущих и промежуточных аттестаций для каждой школы устанавливается свой. В комитете также сообщили, что при переводе шольников на дистанционный формат обучения, не должна быть увеличена нагрузка на школьников и их родителей.