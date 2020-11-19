Губернатор Санкт-Петербурга подписал уже новое соответствующее постановление, дабы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в городе.
Новые ограничения следующего характера:
-с понедельника, 23 ноября, жители и гости Северной столицы перестанут посещать спортивные мероприятия города, поэтому трибуны стадионов опустеют и спортивным фанатам придётся наблюдать свои любимые матчи с прямых трансляций.
-Торговые центры прекратили работу всех предприятий общественного питания, а также катки. Важно отметить, что катки вне торговых центров продолжают обслуживание посетителей, так что там ещё можно покататься, однако на 10 квадратных метров должен быть 1 человек.
-Открытые катки смогут принять одновременно только 30 человек.
-со вторника, 1 декабря, наполняемость помещений, где проходят концерты, а также помещений театров и кинозалов, должна быть снижена. Наполняемость будет всего лишь 25 процентов на всё помещение.
Смольный сообщил о новых ограничениях по коронавирусу
© Фото: pixabay.com
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Губернатор Санкт-Петербурга подписал уже новое соответствующее постановление, дабы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в городе.
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