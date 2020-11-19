Смольный сообщил о новых ограничениях по коронавирусу

Губернатор Санкт-Петербурга подписал уже новое соответствующее постановление, дабы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в городе.



Новые ограничения следующего характера:

-с понедельника, 23 ноября, жители и гости Северной столицы перестанут посещать спортивные мероприятия города, поэтому трибуны стадионов опустеют и спортивным фанатам придётся наблюдать свои любимые матчи с прямых трансляций.

-Торговые центры прекратили работу всех предприятий общественного питания, а также катки. Важно отметить, что катки вне торговых центров продолжают обслуживание посетителей, так что там ещё можно покататься, однако на 10 квадратных метров должен быть 1 человек.

-Открытые катки смогут принять одновременно только 30 человек.

-со вторника, 1 декабря, наполняемость помещений, где проходят концерты, а также помещений театров и кинозалов, должна быть снижена. Наполняемость будет всего лишь 25 процентов на всё помещение.