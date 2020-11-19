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Доктор Мясников рассказал о российской вакцине от коронавируса

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© Фото: pixabay.com

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Врач заявил, что в вакцине «перемешано все».

Александр Мясников, телеведущий и врач, подверг критике российскую схему лечения от коронавирусной инфекции.

Также врач заявляет, что многие пациенты консультировались с ним по некоторым вопросам, а также присылали рекомендации других врачей по лечению COVID-19. Мясников считает, что такие рекомендации могут оказаться опасными для здоровья. Многие медики при лечении опираются на тяжесть протекания болезни. На основе симптомов врачи выписывают пациентам медикаменты для лечения

«В ней перемешано все: и комбинации антибиотиков, и кроверазжижающие, и гормоны, и БАДы, и многие другие несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений», ­— заявил Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Кроме того, медик добавил, что коронавирус — это заболевание, которое проходит само по себе в течении некоторого времени.

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