Ладожский вокзал проверили на соблюдение пассажирами масочного режима

В Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале осуществили проверку пассажиров, как они соблюдают масочный режим. В итоге проверки было выявлено множество нарушений.

«Мы столкнулись со случаями, когда люди на Ладожском вокзале откровенно нарушали ограничение, установленное Роспотребнадзором, и соответственно понесут наказание», — заявили в комитете по транспорту.

Проверку осуществляли сотрудники полиции, комитета по транспорту, а также СПБ ГКУ «Организатор перевозок».

Штраф за отсутствие медицинской маски составляет 4 тысячи рублей.

Отмечается, что все водители и кондукторы общественного транспорта обеспечены масками. К тому же, во всех видах транспорта проводится ежедневная дезинфекция.