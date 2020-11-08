Дзюба сыграет с «Краснодаром» без капитанской повязки

Сегодня, в воскресенье, 8 ноября, пройдет игра 14-го тура чемпионата РПЛ: «Занит» против «Краснодара».

На поле с первых минут сыграет нападающий Артем Дзюба, однако, в связи со скандалом, связанным с появлением интимного видео, капитанской повязкой награжден защитник Деян Ловрен.

В стартовый состав, кроме Дзюбы и Ловрена, вошли футболисты Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел, Магомед Оздоев и Андрей Мостовой.

Также главный тренер назвал запасных игроков. В их числе Юрий Жирков, Станислав Крапухин, Дмитрий Чистяков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Данила Прохин, Данил Круговой.

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арены» начнется в 19:00 по московскому времени.