Снизить количество погибших от COVID-19 можно, став донором плазмы

Городская больница №40, расположенная в Сестрорецке, много месяцев принимает коронавирусных пациентов. За период с апреля по ноябрь стало ясно, что плазма переболевших вирусом доноров является наиболее эффективным способом лечения.

В связи с этим медики просят жителей Петербурга стать донорами антиковидной плазмы. Таким способом можно помочь другим людям, заболевшим инфекцией коронавируса. Если кто-то готов стать донором, то необходимо заполнить мини-анкету и отправить данные на эл. адрес: olga.arhipova.gb40@yandex.ru.

Любые вопросы и детали можно уточнить в 68-й поликлинике в кабинете №428, либо по телефону +79112901535.