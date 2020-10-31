За сутки в Петербурге коронавирусом заразились 854 человека

Число заболевших коронавирусом в Северной столице продолжает расти. Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России сообщает, что за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус был выявлен у 854 человек в ходе почти 38 тысяч исследований. Общее число зараженных за все время пандемии в Северной столице к субботе 31 октября достигло 61 376 человек, из них выздоровело 38 530.

Жертвами коронавирусной инфекции за прошедшие сутки стали 42 человека. Общее число смертей, в Санкт-Петербурге вызванных COVID-19, достигло 3 843 человек.