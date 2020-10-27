У нападающего СКА Линдена Вея родился сын

В семье нападающего хоккейного клуба СКА Линдена Вея пополнение. 23 октября у хоккеиста родился сын. Информация о рождении мальчика была опубликована на странице сообщества петербургского хоккейного клуба в социальной сети «Вконтакте». Спортсмен получил поздравления с рождением сына и пожелания от армейцев.

В сообщении с поздравлениями молодым родителям Лендена и Кэйси и их новорожденному сыну желают здоровья, улыбок и спокойных ночей. Болельщики хоккейного клуба СКА также присоединились к поздравлениям. В комментариях под сообщением о счастливом событии в семье Линдена Вея они написали свои пожелания родителям и мальчику.