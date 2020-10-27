В Петербурге усилили контроль над соблюдением ограничений

В Санкт-Петербурге, с 26 октября усилили надзор по соблюдению гражданами противоэпидемиологических мер связанных с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба администрации Петербурга заявляет, что привлечение большего количества сотрудников Центра по соблюдению стандартов безопасности к рейдам , сможет увеличить количество проверок в 3 раза.

«В рейды выходят представители органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, районных администраций, подведомственных учреждений», — сообщили в Смольном. Также в правительстве отметили, что для проверок в общественном транспорте будут привлекаться сотрудники ГИБДД и ГУ МВД России.

К началу этой недели уже многие петербургские компании получили 43247 QR-кодов. Также 2,5 тыс. заявок пока находятся на рассмотрении.