Ленобласть ждут новые противоэпидемиологические меры

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, заявил о введении в области новых коронавирусных ограничений. Документы уже подписаны и вступили в законную силу.

На данный момент Приозерский район имеет статус «красной» зоны COVID-19, Лужский район — «желтой» зоны.

Деятельность детских лагерей области может осуществляться только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, а также чек-листа.

График работы ночных клубов, находящихся в «красной» зоне, теперь с 6 до 23 часов. Танцы разрешаются только в масках. Данные ограничения распространяются во всех районах области.

Все массовые мероприятия, которые организовываются местным самоуправлением в «красной» зоне, сократили до 50 участников.