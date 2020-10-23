В электричках Ленобласти начали ловить пассажиров без масок

В Ленинградской области усиливается контроль за соблюдением масочного режима. Так, в пригородных поездах начались рейды, в ходе которых штрафуют пассажиров без масок.

Администрация области сообщает, что утром пятницы, 23 октября, рейды были проведены сотрудниками транспортной полиции, управления по транспорту Ленобласти и СЗППК в поездах, ходящих между Петербургом и Лугой. В ходе проверки было замечено 15 пассажиров без масок.

Рейды проходят регулярно с 1 сентября, по их итогам составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Также с пассажирами проводится беседа о необходимости использования защитных средств в период распространения коронавируса.