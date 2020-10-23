Общая сумма штрафов жителей Петербурга с начала пандемии составила 54 млн рублей

С начала пандемии COVID-19 граждане Северной столицы были оштрафованы в общей сложности на 54 миллиона рублей.

Данная информация была предоставлена губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава города отметил, что за время пандемии сотрудниками правоохранительных органов было выявлено более 9,5 тысяч различных нарушений. Причинами штрафов могло стать отсутствие средств индивидуальной защиты в виде масок и перчаток в общественных местах или, например, отсутствие теста на коронавирус с отрицательным результатом при возвращении в город из другой страны.

Беглов подчеркнул, что характер штрафов – предупредительный. Большинство граждан Северной столицы все же осознают необходимость соблюдения принятых ограничительных мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.