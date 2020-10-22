Школьные каникулы в Ленобласти из-за коронавируса продлеваться не будут

Школьники Ленинградской области осенью этого года будут отдыхать в обычном режиме. Осенние каникулы в школах региона будут длиться как обычно, с 26 октября по 3 ноября.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге школьные каникулы продлили до двух полных недель, по 8 ноября. Эта мера была обусловлена сложной эпидемиологической обстановкой в городе.

В Ленинградской области на карантине находятся 76 школьных классов и 20 детсадовских групп. Комитет общего и профессионального образования региона решил, что ситуация с распространением коронавируса в Ленобласти находится под контролем, в связи с чем продление школьных каникул не является необходимой мерой.