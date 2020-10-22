В Петербурге на фоне пандемии растет число смертей с болезнями сердца

По заявлению Евгения Шляхто, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава РФ, в следствие коронавирусной инфекции, на 10% увеличилось число смертей от болезней сердца, а также кровообращения.

Также специалист отметил, что в 2019 году в Северной столице показатель смертности снизился на 3,8%. В первой четверти 2020 года также намечается тенденция на спад смертности из-за болезней сердца.

Проанализировав ситуацию, врачи пришили к выводу о том, что смертность из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы увеличилась на 10%. Как объяснили медики, данное повышение смертности вызвано пандемией коронавирусной инфекции.