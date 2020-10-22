Смольный дал объяснение росту смертности от коронавируса

По информации, предоставленной комитетом по здравоохранению, рост смертности в связи с коронавирусом может быть объяснен повышением интенсивности работы Комиссией по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ.

Как отмечают в Смольном, за сутки экспертами были рассмотрены 36 случаев смерти, что в 3 раза превышает обычный показатель. В 20 из рассмотренных случаев причиной смерти стала коронавирусная инфекция нового типа.

Кроме того, отчет включает в себя пациентов, скончавшихся в период с апреля по первую половину мая. В их число вошли 9 женщин, чей возраст составлял от 53 до 90 лет, и 11 мужчин в возрасте от 28 до 90 лет. Причиной смерти заболевших признана двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.