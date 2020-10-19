В Петергофе начали принимать «ковидных» пациентов

На данный момент в больнице Петергофа развернули 350 коек для больных инфекцией COVID-19. При этом 69 из них предназначены для «тяжелых» пациентов. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Напомним, до этого Николаевская больница не обслуживала пациентов с инфекцией коронавируса.

Известно, что в больницу закуплено 10 аппаратов ИВЛ и 12 мониторов пациента. Кроме того, у каждой койки есть санпропускники и для каждого пациента подведен кислород.

Таким образом, в Северной столице развернуто 6115 коек для больных коронавирусом, однако свободны сейчас лишь 1122 койки.