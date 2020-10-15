В пятницу в Петербурге будет прохладно и облачно

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз для Санкт-Петербурга на пятницу, 16 октября. По данным синоптиков, Северную столицу ожидает прохладная погода. На небе будет облачно с прояснениями.

В ночь на пятницу температура опустится до 2-4 градусов тепла по Цельсию. Также в темное время суток возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется, но не сильно, температура поднимется до 5-7 градусов тепла по Цельсию.

Ветер будет дуть северный и северо-западный, слабый. Атмосферное давление, по ожиданиям метеорологов, в течение дня останется неизменным.