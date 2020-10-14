Количество умерших от COVID-19 петербуржцев продолжает расти

Санкт-Петербург продолжает пугать своей печальной статистикой по коронавирусу. На начало дня 14 октября выявлено 602 случая заболевания вирусом, что является рекордом по суточным заболеваниям в городе. Помимо большого количества заболеваний, умерло еще 30 петербуржцев от «ковида».

Согласно подтвержденным комиссиям , и по словам медиков, число умерших от COVID-19 возросло до отметки в 3305 случаев. Об этом сообщает Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Северная столица по сей день занимает второе место в России по количеству смертей и первое место по процентному коэффициенту.