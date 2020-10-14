Николаевская больница будет принимать коронавирусных больных

В связи с ростом количества заболевших коронавирусом, городской стационар вынужден сменить профиль на инфекционный.

Николаевская больница, расположенная в Петергофе, с понедельника начет прием пациентов с коронавирусом. В данный момент в больнице осуществляется активная подготовка коек и необходимого оборудования. Медицинское учреждение разместило информацию о подготовке на своем сайте, 13 октября. Перепрофилирование осуществляется по распоряжению комитета по здравоохранению.

Напомним, в Петербурге активно увеличивается количество коек для коронавирусных больных. Для того, чтобы не причинять неудобства гражданам города, нуждающемся в плановом лечении, власти стремятся минимально вовлекать в процесс городские больницы. В связи с сложившейся ситуацией, расширяются сети медицинских стационаров-трансформеров.