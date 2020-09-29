Депутаты госдумы переходят на дистанционную работу

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, 18 депутатов были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.

Неделю назад сообщалось, что тест на коронавирус показал положительный результат у десяти депутатов Госдумы, однако, на данный момент количество зараженных коронавирусом депутатов достигло 18. Кроме того, 60 депутатов уже переболели коронавирусом. Вячеслав Володин сообщил о наличии у всех переболевших депутатов Госдумы антител в крови.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуации было принято решение о том, что часть структур Госдумы будет переведена на дистанционную работу. По словам Вячеслава Володина, заседания комитетов и круглых столов в ближайшее время будут осуществляться в онлайн формате.