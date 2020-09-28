В октябре Россия ожидает плато по Covid-19

Снижение количества заражений коронавирусной инфекцией в России стоит ожидать только после выхода на плато. Об этом сообщает советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Также он уверяет, что плато стоит ожидать в октябре этого, 2020, года.

«Сейчас заболеваемость еще немного вырастет, и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет», — сообщает эксперт НИИ эпидемиологии.

Кроме этого, Виктор Малеев не считает нужным вводить новые ограничения, связанные с инфекцией Covid-19. Пока он считает достаточным единичные ограничения, которые существуют в России. Речь идет о необходимости носить маски в общественных местах и стараться обходить стороной массовые скопления людей.