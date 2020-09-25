Коронавирус перевел каждого десятого россиянина на "серую" зарплату

Одним из последствий пандемии коронавирусной инфекции стал рост доли неофициальных доходов работающих россиян. Исследование сервиса "Работа.ру" показало, что в период самоизоляции на "серую" заработную плату перешел каждый десятый житель России.

В период пандемии, согласно опросу, 63% работающих граждан России получали официальную зарплату. До пандемии неофициальные доход были у 24% россиян. 10% опрошенных заявили, что перешли на "серую" оплату труда во время распространения заболевания. При этом только 2% попрошенных ерешли на эту схему добровольно, а у 8% не спрашивали согласия.