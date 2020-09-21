В Петербурге будут продавать лекарства от коронавируса

С первого дня рабочей недели, 21 сентября, в аптеках северной столицы России ожидается поступление ряда препаратов, предназначенных для лечения коронавируса. Стоимость одного их предложенных препаратов будет достигать 12 тысяч рублей.

В понедельник в аптеки поступят два препарата: «Арепливир» и «Коронавир». Препараты не будут продавать в свободном доступе, для приобретения лекарств необходимо получить рекомендацию врача.

Стоимость лекарства «Арпеливер» превышает 12 тысяч рублей. Такая цена объясняется высокими расходами на доставку препарата в ряд медицинский учреждений и аптек.

По мнению врачей, эффективность новых лекарств доказана. Данную информацию подтверждает Миндрав, новые препараты были внесены организацией в соответствующий список.