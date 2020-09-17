Эксперты рассказали о потерях мировой экономики из-за коронавируса
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Быстрого восстановления ожидать не стоит.
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