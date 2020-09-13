Петербург вновь оказался одним из лидеров по стране по числу заболевших коронавирусной инфекцией

Санкт-Петербург опять занял второе место после Москвы по количеству коронавирусных больных, выявленных за сутки. Число заболевших COVID-19 продолжает расти, судя по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболело более 39 тысяч людей.

С 14 сентября 2020 г. российские регионы получат доступ к вакцине от коронавируса нового типа «Спутник V», данный препарат был разработан в Центре имени Гамалеи. Первоначально привиты будут те люди, которые входят в зону риска – вакцина будет распределена именно между этими группами граждан.

Россия была первой страной в мире, которая смогла зарегистрировать собственную вакцину от COVID-19. Она основана на