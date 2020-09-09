Дело 116 петербургских медиков, которым отказали в «ковидных» выплатах, могут пересмотреть

Комитет по соцполитике Санкт-Петербурга будет пересматривать 116 дел, по которым медикам отказали в коронавирусных выплатах. Об этом сообщил Александр Ржаненков, глава комитета. Также он заявил, что «напрашивается необходимость внесения изменений в наши постановления».

Так, в дальнейшем поставят вопрос о дифференциации компенсационных сумм выплат для медиков. При этом отмечается, то размер выплат будет зависеть от тяжести течения заболевания, либо от возможных последствий для здоровья пациента.

Всего за время пандемии, вызванной Covid-19, в Северной столице выплатили более 1,7 млрд рублей медикам, которые боролись с вирусной инфекцией.