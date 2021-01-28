Школьники и учителя Петербурга стали меньше болеть ОРВИ и коронавирусом

В Петербурге уменьшается число педагогов и учащихся, которые находятся на больничном из-за ОРВИ или коронавируса. По данным комитета по образованию, всего болеют 936 детей — это 0,18% от общего количества школьников.

Также на больничном находятся 497 учителей и сотрудников школ.

На дистанционке 38 классов.

Кроме того, отметили в комитете, более 10 тыс. школьников учатся дома по запросу родителей, которые решили ввести смешанный формат.

На карантин также ушли две группы в детсадах.

Как писал Санкт-Петербург.ру, неделей ранее на больничном находились 980 детей и 740 педагогов.