В Петербурге отметили снижение смертности от коронавируса

За сутки в Петербурге скончались от коронавируса 67 человек. В нашем городе второй день подряд фиксируется снижение числа летальных случаев, следует из данных оперштаба. 15 января было 72.

Однако не снижается общероссийская смертность: на 15 января было 555, а на сегодня - 590.

За последние сутки на наличие коронавируса обследовали 36,8 тыс. петербуржцев. Под медицинским наблюдением 1 480 человек, один из которых – в обсерваторе, 955 – на самоизоляции.

По данным Смольного, первый этап вакцинации препаратом "Спутник V" прошли 20 тыс. жителей Санкт-Петербурга. Оба компонента на 15 января получили уже порядка 1,5 тысячи человек.

В резерве у города более 42 тыс. доз вакцины. До конца января планируется привить около 40 тыс. человек.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе продолжаются проверки заведений и граждан на соблюдение санитарных требований.