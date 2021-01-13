Удержание петербурженки в ковидном обсерваторе признали незаконным

Петербургский суд вынес решение в пользу туристки из северной столицы Ирины Арустамян по ее иску к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой и Роспотребнадзору. Девушка жаловалась на неправомерную принудительную изоляцию в обсерваторе «Заря», сообщили в пресс-службе местных судов.

В 2020 году девушка вернулась из Таиланда, а спустя 9 дней ее закрыли на изоляцию. По мнению Арустамян, такая мера была незаконной, так как постановление об обеспечении режима изоляции был издан лишь 18 марта. Путешественнице пришлось пробыть в «Заре» до 2 апреля, хотя она не нарушала никаких правил. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Суд встал на сторону Арустамян и признал постановление главного санитарного врача Петербурга в ее отношении незаконным.

Между тем, по данным эпидемиологов, самым опасным местом для заражения коронавирусом является метрополитен. Эпидемиолог Алексей Аграновский указал, что распространению вируса в подземке является как скопление большого числа людей, так и неизменная температура воздуха, благоприятная для жизнедеятельности вируса.